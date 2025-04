Vinhais dá mais 65 euros a médicos para consulta aberta no concelho

A Câmara de Vinhais vai dar um apoio extra de até 65 euros aos médicos que assegurem consulta aberta no centro de saúde da vila.

A verba destina-se “50 euros para alojamento e 15 euros para refeição, devendo ser utilizado exclusivamente em estabelecimentos localizados no concelho de Vinhais”, explica a autarquia, em comunicado.

A medida faz parte do programa “Mais Saúde no Concelho de Vinhais” que prevê também a concessão de transporte público municipal ou apoio financeiro para deslocação em transportes públicos (autocarros), destinado às grávidas do concelho de Vinhais que realizam acompanhamento na Unidade Hospitalar de Bragança (Unidade Local de Saúde do Nordeste) e exames ecográficos no Hospital da Luz, em Amarante.

A autarquia vai também comparticipar a 100% na aquisição da vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV) para utentes diagnosticados com vírus positivo.

“Considerando que a vacina não é comparticipada pelo Estado em determinadas faixas etárias, este apoio será destinado a todas as mulheres nascidas antes de 1992 e aos homens nascidos antes de 2009 que residam no concelho de Vinhais, esclarece a autarquia.

Por fim, foi aprovada a comparticipação da vacinação antipneumocócica para os utentes do concelho de Vinhais que integrem grupos de risco.

“A comparticipação será concedida mediante indicação médica para doenças como cardiopatia crónica, hepatopatia crónica, diabetes mellitus, doença respiratória crónica (asma, DPOC, enfisema, fibrose quística), doença renal crónica, síndrome de Down e para dadores de medula óssea, bem como utentes sob terapêutica com fármacos biológicos, quimioterapia ou radioterapia”, indica a autarquia, em comunicado.

As quatro medidas refletem as prioridades do município de Vinhais em diversas áreas essenciais – frisa o município –, com a saúde a assumir um papel de destaque na melhoria da qualidade de vida da população.