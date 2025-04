50 pessoas socorridas e um desaparecido esta terça-feira nas praias portuguesas

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) registou esta terça-feira 45 ocorrências nas praias portuguesas, que envolveram o socorro a 50 pessoas.

Num dos incidentes, um jovem de 16 anos desapareceu na praia do Dragão Vermelho, no mar da Costa da Caparica, no concelho de Almada. As buscas prosseguem.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional lança um alerta em altura de férias escolares e de previsão de tempo ameno para os próximos dias, mas ainda com mar de inverno.

O estado do mar apresenta "risco elevado", com ondulação forte, "criando nas praias zonas de fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros que não se encontram sinalizados nesta altura do ano", refere a AMN.

A Autoridade Marítima recorda que nesta altura do ano "a maioria das praias portuguesas não se encontram vigiadas" e não têm o dispositivo de segurança balnear.

"Como tal, a resposta a uma situação de socorro poderá ser demorada, pelo que a população deverá ter um comportamento adequado e responsável, não se colocando em situações de risco", sublinha a AMN.

Na ocorrência na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, um jovem está desaparecido e outros dois foram resgatados, um deles inconsciente. Foi assistido pelos nadadores-salvadores, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, que o transportaram para o hospital.

Mais a norte, duas adolescentes foram resgatadas do mar na praia da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, depois de terem ficado em dificuldades devido às correntes.



O alerta foi dado cerca das 15h30, dando conta de duas jovens em perigo no mar, na praia da Lagoa, sendo que uma delas foi rapidamente resgatada por um nadador-salvador que se encontrava nas imediações, mas a segunda acabou por ser arrastada para fora da zona de rebentação.