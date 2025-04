Campanha "Cinto-me Vivo". Mais de 2.700 acidentes provocaram dez mortos

A GNR e a PSP registaram nos últimos sete dias, 2.744 acidentes de que resultaram 10 vítimas mortais, 50 feridos graves e 736 feridos leves, no âmbito da campanha de segurança rodoviária “Cinto-me Vivo”.

Em comunicado conjunto, as autoridades salientam que “relativamente ao período homólogo de 2024, verificaram-se mais 254 acidentes, mais três vítimas mortais, igual número de feridos graves e mais 15 feridos leves”.

As 10 vítimas mortais, oito do género masculino e duas do género feminino, tinham idades compreendidas entre os 21 e os 82 anos.

Segundo o balanço conjunto da Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal.

Os acidentes consistiram em três colisões (que envolveram cinco veículos ligeiros e um motociclo) e sete despistes (que envolveram oito veículos ligeiros).

Durante as operações das forças de segurança fiscalizaram 7.622.506 veículos, tendo sido registado um total de 29.288 infrações, das quais 806 relativas à não utilização ou utilização incorreta dos dispositivos de segurança.

“Das 806 infrações relativas à não utilização ou utilização incorreta dos dispositivos de segurança, 789 registaram-se no Continente e 17 nas Regiões Autónomas, tendo sido 652 detetadas pela GNR e 154 pela PSP”, indica o comunicado.

De acordo com a nota, na campanha foram sensibilizados 397 condutores e passageiros.

No âmbito desta Campanha, realizada entre 1 e 7 de abril, foram controlados pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR, 7.234.438 de veículos. Em termos de fiscalização presencial, as Forças de Segurança procederam à fiscalização de 66.062 veículos.

Esta foi a quarta das 11 campanhas planeadas no âmbito do PNF de 2025. Até ao final do ano, serão realizadas mais sete campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela ANSR, a GNR e a PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos. O PNF de 2024 consagrou como prioritários os temas velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

A campanha “Cinto-me Vivo” visou alertar os condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre, e de forma correta, os dispositivos de segurança.