Colisão entre autocarro e camião no Cartaxo faz 27 feridos

(Em atualização)

Uma colisão entre um autocarro e um pesado de mercadorias fez 27 feridos no Cartaxo, na zona de Vale da Pedra. O acidente ocorreu, esta terça-feira à tarde, na Estrada Nacional 3.

Para já, não se sabe se os feridos são ligeiros ou graves, ou se foram hospitalizados, ao que a Renascença apurou junto de fonte do Comando Subregional da Lezíria de Vale do Tejo e do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana.

