Colisão entre autocarro e camião no Cartaxo faz 39 feridos

Uma colisão entre um autocarro e um pesado de mercadorias fez 39 feridos, dois em estado grave, no Cartaxo, na zona do Alto go Gaio. O acidente ocorreu, esta terça-feira à tarde, na Estrada Nacional 3.



Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital Santa Maria, em Lisboa, disse à Renascença o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor. Não correm perigo de vida.

No autocarro seguiam funcionários da Jerónimo Martins, com destino ao complexo logístico na Azambuja.

