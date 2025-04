Duas jovens resgatadas do mar da Póvoa de Varzim

Duas adolescentes foram resgatadas nesta terça-feira do mar na praia da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, depois de terem ficado em dificuldades devido às correntes, disse à agência Lusa a comandante da Capitania do Porto da Póvoa de Varzim e Vila de Conde.

Segundo Mónica Martins, o alerta foi dado cerca das 15h30, dando conta de duas jovens em perigo no mar, na praia da Lagoa, sendo que uma delas foi rapidamente resgatada por um nadador-salvador que se encontrava nas imediações, mas a segunda acabou por ser arrastada para fora da zona de rebentação.

O mesmo nadador-salvador tentou socorrer a segunda jovem, mas sentiu em dificuldades, sendo que um segundo elemento, também da associação de nadadores-salvadores "Os Golfinhos", chegou ao local e ambos conseguiram resgatar a outra vítima com sucesso.

"Foram ativados os meios da Estação Salva-Vidas e solicitado também o apoio de um helicóptero", explicou a comandante, acrescentando que, entretanto, se juntou a embarcação da Estação Vidas para apoiar o resgate.

Para além dos nadadores-salvadores e dos elementos da Estação Salva-Vidas da Póvoa de Varzim, estiveram no local Bombeiros da Póvoa de Varzim, INEM e Polícia Marítima.

A jovem, de 15 anos, esteve algum tempo dentro de água e é diabética, o que exigiu cuidados adicionais no socorro, tendo sido transportada ao hospital da Póvoa de Varzim para observação, embora não apresentasse ferimentos.

A outra adolescente, de 13 anos, foi retirada sem ferimentos. Ambas são residentes na Póvoa de Varzim.

Segundo a comandante, durante a tarde foi ainda registado um segundo alerta na praia da Salgueira, também na Póvoa de Varzim, para um possível banhista em dificuldades.

No entanto, quando os meios chegaram ao local, verificaram tratar-se apenas de um homem a nadar fora da zona habitual, o que gerou alarme entre os presentes.

"Situações como estas devem ser evitadas, porque podem mobilizar meios de socorro sem necessidade", sublinhou a comandante.

Apesar do bom tempo que se faz sentir, a responsável lembra que ainda não começou a época balnear, pelo que as praias não dispõem de vigilância permanente.

"Estamos ainda sob influência do mar de inverno, com fortes correntes de retorno. É fundamental que as pessoas aproveitem o areal com responsabilidade e evitem banhos em zonas não vigiadas", alertou Mónica Martins.