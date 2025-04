Limpeza do combustível no Tejo começa na quarta-feira

Os trabalhos de limpeza da mancha de poluição no rio Tejo causada por um derrame de 400 litros de combustível, com incidência no concelho de Oeiras, vão começar na quarta-feira, disse fonte da Marinha Portuguesa.

"A Capitania do Porto de Lisboa recebeu a informação de que irá ser contratada uma empresa especializada nesta área de limpeza para a recolha do material poluente e prevê iniciar amanhã [quarta-feira] os trabalhos, com equipas no rio e na linha de costa", disse à agência Lusa o porta-voz da Marinha Portuguesa, Ricardo Sá Granja, esta terça-feira.

Na segunda-feira, na sequência de uma manobra de reabastecimento entre dois navios, no rio Tejo, a jusante da Ponte 25 de Abril, ocorreu um derrame de cerca de 400 litros de óleo combustível (fuel oil), segundo informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Este derrame alastrou para o concelho de Oeiras, tendo sido detetados "alguns focos de poluição junto à Marina de Oeiras e na Praia da Torre, originando o encerramento de várias praias do concelho, situação que se verifica durante o dia de hoje".

Segundo explicou o comandante Ricardo Sá Granja, ainda não existe uma previsão para que haja uma reabertura das praias de Oeiras, embora se verifique uma "redução da incidência dos focos de poluição".

"Hoje decorreram aqui operações de monitorização e verifica-se uma redução da incidência dos focos de poluição. Portanto, o ponto mais expressivo de poluição mantém-se no Porto de Recreio da Oeiras. Foram restringidos os acessos às praias, mas, para já, não tenho nenhuma data de conclusão dos trabalhos", ressalvou.

O responsável reiterou ainda que o caso já foi reportado ao Ministério Público e a Polícia Marítima está a conduzir a investigação do incidente.

Um aviso publicado esta terça-feira pela Câmara Municipal de Oeiras dá conta de que o acesso às praias do concelho, "onde seja visível a presença de poluentes na água ou na areia encontra-se restrito".

"Com o objetivo de garantir a segurança pública, e tendo sido identificados focos de poluição na água e nas rochas junto à Marina de Oeiras, recomenda-se que as atividades previstas para o Porto de Recreio de Oeiras sejam adiadas ou reavaliadas pelas entidades competentes", lê-se na nota.

Fonte da Câmara de Oeiras disse à Lusa que está restrito o acesso às praias de Caxias, Paço de Arcos, Santo Amaro e Torre.