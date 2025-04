Sem estratégia nacional. “Várias associações da comunidade cigana correm o risco de fechar”

A Pastoral Nacional dos Ciganos renova o apelo para que não se adie mais a implementação da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC).

O apelo surge no âmbito do Dia Internacional dos Ciganos que se celebra esta terça-feira. Em declarações à Renascença, o diretor nacional da Pastoral dos Ciganos, Hélder Afonso, sublinha a importância de pedir sentido de urgência às entidades competentes e ao poder político.

“Vem sendo prometida, vem sendo discutida, vem sendo adiada", lembra. "Estamos em 2025, passados cinco anos do término do prazo - embora tenha sido prorrogado depois de 2023, após a pandemia - e estamos na estaca zero", reforça.

"Não temos qualquer indicação de que possam ou não iniciar as conversações. Sabemos que já teve avanços, já teve recuos, mas continuamos no ponto zero. Apelamos ao sentido de urgência. Que este dia seja marcado por alguma resposta, de quem que seja, das autoridades”, apela.

Hélder Afonso sublinha que a ENICC tem sido fundamental na luta contra a exclusão social e a discriminação, e que a ausência dessas linhas orientadoras prejudica o acesso a direitos fundamentais como saúde, educação, habitação e emprego.

“Quem perde são sempre as pessoas, são sempre as nossas comunidades, são as crianças que precisavam de ter uma estratégia de integração das comunidades ciganas junto das escolas, junto das autarquias, no que toca à habitação, junto dos organismos públicos na questão da saúde. Ainda existe muito esse fator de discriminação, embora que o nosso objetivo também seja poder capacitar estas comunidades, dar-lhes esta disponibilidade da nossa parte e valorizar a sua história, a sua cultura, a sua identidade. Estamos a falar de mais de 500 anos de história do nosso povo cigano”, sustenta.