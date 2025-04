Trump pressiona empresas portuguesas a abandonarem políticas de diversidade

O Governo dos Estados Unidos enviou cartas a empresas portuguesas com contratos com entidades públicas norte-americanas, para as informar que deverão abandonar os respetivos programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI). A informação foi avançada pelo Eco e confirmada pela Renascença junto da embaixada norte-americana em Portugal.

Na origem das cartas está a ordem executiva assinada por Donald Trump a 21 de janeiro, no âmbito da qual o Presidente dos Estados Unidos determinou o fim de “mandatos, políticas, programas, preferências e atividades de diversidade, equidade e inclusão [DEI] ilegais no Governo federal, sob qualquer nome com que possam surgir”.

É neste contexto que a embaixada norte-americana em Portugal está a rever os contratos celebrados com empresas portuguesas, que se aplica a todos os fornecedores e beneficiários de subvenções do Governo dos Estados Unidos.

“As missões dos EUA estão a rever todos os nossos contratos e subsídios para garantir que sejam consistentes com as recentes ordens executivas da Casa Branca. Como parte dessa revisão, os contratados e beneficiários estão a ser solicitados a obter a certificação exigida pela ordem executiva do Presidente sobre o Fim da Discriminação Ilegal e a Restauração da Oportunidade Baseada no Mérito”, informa a embaixada norte-americana em Lisboa, em resposta à Renascença.



De acordo com a representação diplomática a certificação exigida por Donald Trump às empresas "solicita apenas que contratantes e beneficiários em todo o mundo certifiquem sua conformidade com as leis federais antidiscriminação aplicáveis dos EUA".



Para uma empresa estrangeira que opera fora dos Estados Unidos, "geralmente não há leis federais antidiscriminação aplicáveis , a menos que sejam controladas por um empregador dos EUA e empreguem cidadãos dos EUA", sublinha a mesma fonte.