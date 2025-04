Um morto em assalto a restaurante em Mortágua

Um homem morreu esta terça-feira na sequência de um assalto a um restaurante em Mortágua, distrito de Viseu, adiantou à agência Lusa fonte da GNR.

Fonte da GNR de Viseu confirmou a ocorrência de um roubo que resultou numa vítima mortal no restaurante Lagoa Azul, em Mortágua, sem fornecer mais detalhes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O alerta para o incidente foi dado pelas 18h00.

De acordo com meios de comunicação social como o JN ou o Correio da Manhã, a vítima mortal é o proprietário do restaurante, com cerca de 50 anos.

Pelo menos um dos assaltantes está em fuga, ainda segundo o JN.

O caso está agora sob alçada da Polícia Judiciária, referiu ainda fonte da GNR de Viseu.