Buscas por jovem desaparecido na Caparica retomadas 5.ª feira por terra

As buscas pelo jovem de 16 anos que se encontra desaparecido desde terça-feira no mar junto à Costa da Caparica, concelho de Almada, foram interrompidas ao início da noite e serão retomadas na quinta-feira de manhã, por terra.

Fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN) referiu à Lusa que as buscas foram interrompidas ao início da noite de hoje, sem que tivesse sido encontrada a vítima.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As operações serão retomadas na quinta-feira de manhã por terra, acrescentou.

Nas buscas, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Lisboa, estiveram empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa e da Estação Salva-vidas de Cascais, elementos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas e o navio NRP Tejo da Marinha Portuguesa, tinha adiantado a AMN em comunicado.

Por terra, estiveram envolvidos nas operações de busca elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa, apoiados por um "drone", e os meios do programa "Praia Protegida" do Município de Almada.

Esteve ainda empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

O jovem desapareceu ao final da tarde de terça-feira na Costa da Caparica, depois de ter entrado em dificuldades na água, na praia do Dragão Vermelho.

Segundo a AMN, pelas 18h00 de terça-feira foi recebido um alerta a informar que três jovens estavam em dificuldades na água" e, de imediato, foram ativados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais.

"À chegada ao local, constatou-se que um dos jovens saiu da água pelos próprios meios, tendo o outro sido resgatado pelos nadadores-salvadores do projeto "Praia Protegida", da Câmara Municipal de Almada", no distrito de Setúbal, segundo a AMN.

Ainda de acordo com a AMN, o jovem resgatado estava inconsciente e foi assistido pelos nadadores-salvadores, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, que o transportaram para uma unidade hospitalar.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares da vítima.

A AMN registou na terça-feira 45 ocorrências no mar que envolveram 50 pessoas em todo o país.