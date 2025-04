Calor em todo o país antes da chuva de quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade por nuvens médias e altas nas regiões Centro e Sul, podendo durante a tarde, em zonas de montanha, ocorrer aguaceiros dispersos.

As previsões apontam também para poeiras em suspensão na região Sul, em especial a partir do final da tarde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O vento deverá ser em geral fraco do quadrante leste, rodando temporariamente para norte na faixa costeira ocidental durante a tarde, e soprando moderado a forte no Algarve e nas terras altas do Centro e Sul, até meio da manhã.

O IPMA aponta ainda para uma pequena subida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima na região Norte e interior Centro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 19ºC, na Guarda, e os 28ºC, em Braga e Aveiro, e as temperaturas mínimas entre os 9º C, na Guarda, e os 15ºC, em Faro.

Para quinta-feira prevê-se uma descida das temperaturas e o regresso da chuva.

Segundo o IPMA, uma nova tempestade - denominada Olivier - vai trazer temperaturas mais baixas, muita chuva, trovoada e granizo, especialmente no Centro e no Sul do país, com os efeitos a permanecerem ao fim de semana.