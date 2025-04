“É censurável”. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida critica clonagem de lobos pré-históricos extintos

A presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciência da Vida (CNECV), Maria do Céu Patrão Neves, classifica a experiência científica que permitiu a clonagem de lobos pré-históricos extintos há mais de 10 mil anos como “censurável” e "sem qualquer finalidade legitimadora” .

Se tudo correr bem, as três crias devem crescer at(...)

A presidente do CNECV não hesita em defender que “faz todo o sentido utilizar as novas tecnologias para evitar a extinção de espécies” ou para “recuperar aquelas extintas recentemente”. No entanto, “utilizar esta tecnologia para voltar a trazer animais extintos há milhares ou milhões de anos, não só não tem qualquer utilidade, como pode constituir um perigo para as espécies existentes, nomeadamente a humana”.

Maria do Céu Patrão Neves lembra, ainda, o risco que isto comporta para os próprios animais, “que são assim dados a um mundo”, com características ambientais para os quais não estão preparados”, pelo que “constitui uma verdadeira violência” também para eles, que “não poderão ser libertados”, terão de ficar em cativeiro.