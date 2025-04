Explosão em serralharia de Alpiarça causa dois feridos, um em estado grave

A explosão de uma garrafa de oxigénio numa serralharia em Alpiarça, distrito de Santarém, causou dois feridos, um deles em estado grave, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu devido à explosão de uma garrafa de oxigénio durante trabalhos de soldadura numa serralharia em Alpiarça, tendo provocado dois feridos, um deles em estado grave, que foi helitransportado para receber cuidados hospitalares em Lisboa.

"A ocorrência causou um ferido ligeiro, que foi transportado ao Hospital de Santarém, e um ferido grave, que foi helitransportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa", disse a mesma fonte.

Segundo o Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, o alerta para a ocorrência foi dado às 11:55, tendo sido mobilizados 16 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, um helicóptero do INEM, que transportou o ferido grave para Lisboa, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém.