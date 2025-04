Obra Católica reclama eficácia na política de imigração contra “narrativas mais radicais”

A diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações considera que, se há abertura por parte do PS para futuros entendimentos com a AD sobre imigração, a prioridade tem de ser o reforço de meios para responder às necessidades dos cidadãos estrangeiros que procuram Portugal.

Para esta responsável, é preciso “algum tempo para que as coisas se resolvam” e para “melhorar os recursos, dando resposta às pessoas que estão em território nacional, pensando também naqueles que hão de vir e que fazem falta ao país”.

Com a porta aberta a entendimento entre os dois principais partidos, Eugénia Quaresma diz que o passo seguinte “é pôr as coisas a funcionar e não partidarizar esta questão”, fazendo com que a sociedade entenda que uma boa política de imigração “beneficia residentes, não residentes e tem de ser alargada”.

“Aquilo que não queremos ouvir é que é preciso tempo para começar a resolver as coisas… temos de continuar a agir e a melhorar a articulação entre serviços, para que as vozes e as narrativas mais radicais não ganhem expressão, porque isso só acontece quando não conseguimos dar respostas atempadas”, conclui.