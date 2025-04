Polícia Judiciária faz buscas em estabelecimentos prisionais. Há 13 detidos

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar, esta quarta-feira, uma megaoperação, denominada “Mercado Negro” em vários estabelecimentos prisionais.

Em comunicado, a PJ dá conta de 13 suspeitos detidos, dois dos quais são guardas prisionais.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de estupefacientes, tráfico de substâncias e métodos proibidos, falsificação de documentos e branqueamento.

A operação policial foi desencadeada nas zonas de Lisboa, Alcoentre, Sintra e Funchal, para “cumprimento de 32 mandados de busca e apreensão (14 domiciliárias e 18 não domiciliárias), e que visa um alegado projeto criminoso, praticado, entre outros, por guardas prisionais que facilitam a entrada de substâncias ilícitas nos estabelecimentos prisionais a troco de vantagem patrimonial”, acrescenta a nota.

De acordo com a PJ, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais prestou toda a colaboração à investigação desenvolvida, designadamente, através da Direção dos Serviços de Segurança e do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP).

As diligências, no âmbito de inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa, foram acompanhadas por uma juíza de instrução, uma magistrada do Ministério Público e cerca de 200 inspetores e peritos da Polícia Judiciária.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, para aplicação de medidas de coação adequadas.

As investigações prosseguem.

[notícia atualizada às 11h15 de 9 de abril de 2025]