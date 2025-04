Quatro acusados de agressões e rapto de crianças em Gondomar garantem inocência

Nove pessoas acusadas de raptarem duas crianças, espancarem a avó e o companheiro, e ainda raparem o cabelo à mulher, em 2024, em Gondomar, começaram esta quarta-feira a ser julgadas no Porto, tendo quatro afirmado serem "completamente inocentes".

No Tribunal de São João Novo, no Porto, a sessão desta manhã ficou marcada pelo depoimento de quatro dos arguidos, que afirmaram serem "completamente inocentes" e que foram identificados pelas vítimas "por ódio e vingança".

Segundo a acusação, os arguidos, no dia 6 de fevereiro de 2024, "sob os comandos do arguido patriarca [ex-marido de uma das vítimas, sendo a outra vítima o atual companheiro da mulher] engendraram um plano para fazer com que a ofendida voltasse a residir com este arguido, e de lhe retirar os netos que a mesma tinha a seu cargo desde o ano de 2020".

Os nove arguidos estão acusados da prática, em coautoria, de dois crimes de rapto (dos menores), dois de sequestro, dois de roubos, dois de ofensas à integridade física qualificada, dois crimes de ameaça e um crime de dano. Um dos arguidos está também acusado de detenção de arma proibida.

Quatro dos arguidos estão, atualmente, em prisão preventiva e outros três em prisão domiciliária. Os restantes dois aguardam encontram-se em liberdade.