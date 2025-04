Um morto e um ferido grave em acidente de trabalho em Odemira

Um homem de 60 anos morreu e outro de 48 anos ficou ferido com gravidade após ambos terem caído esta quarta-feira de um telhado, num acidente de trabalho, no concelho de Odemira, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o óbito foi declarado no local e que o ferido grave foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Faro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O acidente ocorreu no Monte da Formosa, na localidade de Carapetos, na freguesia de São Luís, distrito de Beja, e o alerta foi dado às 15h18, através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), para uma ocorrência de trauma, de acordo com o comando sub-regional.

A Polícia Judiciária está a investigar o acidente, adiantou a mesma fonte.

Segundo fonte da GNR, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro.

Foram mobilizados para o local 12 operacionais dos bombeiros de Odemira, do INEM e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Odemira e o helicóptero.