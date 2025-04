Versão beta do modelo de IA português Amália já está concluída

O balanço foi feito esta quarta-feira pelo investigador João Magalhães, envolvido no projeto do modelo de inteligência artificial (IA), durante uma sessão sobre Inovação e Digitalização em Portugal, no Museu das Comunicações, em Lisboa, onde esteve presente o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A versão beta do grande modelo de linguagem (LLM) português Amália, que tem por trás a mesma tecnologia do ChatGPT, já está concluída e até ao final de setembro deverá ser lançada uma versão melhorada.

Na versão final, que só deverá estar disponível no segundo trimestre de 2026, o modelo vai conseguir interpretar diversos formatos de dados e o objetivo é que seja diferenciadora na interpretação e geração de texto de língua portuguesa e no conhecimento da história, cultura, ciência e literatura portuguesas.

Sublinhando que o projeto estará em constante atualização, João Magalhães sublinhou que, sobretudo na fase atual, os investigadores precisam de "feedback" "de linguistas, do utilizador comum, e mesmo a contribuição de dados de várias entidades", que permitirão melhorar o modelo.

O projeto de desenvolvimento do Amália é uma iniciativa do Governo, liderada conjuntamente pela ministra da Juventude e Modernização e pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação e conta com um investimento de 5,5 milhões de euros financiados pelo PRR.

O treino e desenvolvimento do "ChatGPT" português está a ser realizado por cinco instituições de ensino superior públicas.

A FCT celebrou um contrato com a Universidade Nova de Lisboa e com o Instituto Superior Técnico, bem como com a Universidade de Coimbra, Universidade do Porto e Universidade do Minho, conforme publicado no Portal Base, refere o comunicado.

O projeto é concretizado em articulação com centros de investigação nacionais, tais como o NOVA LINCS, o IT, o INESC-ID, o INESC-TEC, o CISUC e o ALGORITMI, envolvendo adicionalmente investigadores da Universidade da Beira Interior e da Universidade de Évora, adianta o Governo.