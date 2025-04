Aniversário acaba em tragédia. Mulher morre após queda de pedra sobre carro na Madeira

Uma mulher, de cerca de 70 anos, morreu esta quarta-feira, no hospital após ter sido atingida por uma pedra que caiu sobre o automóvel em que seguia no Paul do Mar, na Calheta. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias da Madeira que adianta que também o filho da vítima mortal ficou ferido com escoriações.

De acordo com o jornal, a família encontrava-se em passeio para festejar o aniversário do filho da vítima. O veículo estaria a ser conduzido pela nora, com o aniversariante ao lado e, no banco de trás, seguia a mulher, entre as duas netas.

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira, na Estrada Regional que liga o Paul do Mar à Fajã da Ovelha, por volta das 18 horas.

O carro foi atingido pela queda repentina de uma derrocada, deixando a mulher com ferimentos graves. Transportada com vida para o hospital, onde permaneceu internada durante a noite, na Unidade de Cuidados Intensivos, não resistiu às graves lesões e acabou por morrer esta quarta-feira.