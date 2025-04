Calor vai manter-se com chuva e trovoada no Centro e Sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial no Centro e Sul.

Os distritos de Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal vão estar sob aviso amarelo, entre as 12h00 e as 21h00, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada e granizo.

Na Região Norte, o céu deve apresentar-se pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade, em especial a partir da tarde, e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e de trovoada, mais provável em zonas de montanha.

O vento será em geral fraco do quadrante leste, rodando temporariamente para noroeste na faixa costeira durante a tarde, e soprando por vezes forte nas terras altas até ao fim da manhã.

Já nas regiões Centro e Sul estão previstos aguaceiros na região Sul, estendendo-se à região Centro a partir da tarde, e que poderão ser por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.

O vento será em geral fraco do quadrante leste, rodando temporariamente para quadrante oeste na faixa costeira a norte do Cabo de Sines durante a tarde, e soprando moderado a forte nas terras altas e temporariamente até ao meio da manhã no barlavento algarvio.

As previsões apontam ainda para poeiras em suspensão, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 22ºC, em Faro, e os 30ºC, em Braga, e as temperaturas mínimas entre os 11º C, na Guarda, e os 18ºC, em Portalegre.