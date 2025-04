Deslocalização da estação do TGV em Gaia: moradores surpreendidos com a mudança

Desconhecimento e surpresa. É assim que a população de Vila Nova de Gaia reage à possibilidade da construção da futura estação de TGV na zona de São Caetano, em Vilar do Paraíso.

O consórcio liderado pela Mota-Engil responsável pela linha de alta velocidade entre Porto e Oiã quer alterar a a localização da estação de Gaia inicialmente projetada para Santo Ovídio. São dois quilómetros.

Na zona de São Caetano, perto da capela local, Catarina Fonseca, 26 anos, esperava pelo único autocarro da zona. À Renascença, confessa sentir-se incomodada pela falta de informação prestada aos moradores: "Nós não sabemos nada. Até agora, não sabemos onde é que vai passar, não sabemos o trajeto."

Catarina diz que teve conhecimento da informação por mero acaso. "Foi alguém que me disse, assim do nada. Não foi ninguém da junta nem ninguém da Câmara."

Joana Morais espera igualmente pelo autocarro e mostra também descontentamento face à "falta de informação para com os moradores".

"Era essencial informar os moradores para sabermos que tipo de consequências é que vamos ter", argumenta.

A jovem comenta ainda que os moradores podem não aceitar este tipo de grande obra. "Isto é uma localidade pequena, onde toda a gente se conhece, e, se calhar, não estamos preparados para esse tipo de infraestruturas", sustenta.

As alterações ao projeto do TGV vão a votação numa reunião extraordinária da Câmara Municipal de Gaia às 16h00, bem como numa Assembleia Municipal, marcada para as 21h00.