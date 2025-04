Famílias retiradas de casas no Cais do Ginjal, interditado por razões de segurança

Não vai ser possível, a partir desta quinta-feira, circular no Cais do Ginjal até à zona dos restaurantes, na zona conhecida como Olho de Boi. O acesso foi travado por um muro de metal, onde uma porta ainda permitia esta manhã a circulação.

"A porta estará fechada e a chave, digamos assim, entregue à proteção civil", garantia na quinta-feira de manhã a autarca de Almada.

Em conferência de imprensa, Inês de Medeiros garantiu que "o risco de derrocada é iminente e que as pessoas não podem permanecer no local", e que, por isso, avança o despejo, até que se encontre "uma solução que permita reabrir aquele acesso o mais rapidamente possível, desde que estejam garantidas as condições de segurança".

A autarca revelou que tem já agendada para dia 14 uma reunião com a Administração do Porto de Lisboa, que diz ter a jurisdição daquele território. Mas o organismo já disse que não é da sua competência intervir no Cais do Ginjal, apontando para a autarquia e para os proprietários privados dos edifícios ali existentes.