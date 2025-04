GNR com data extra no Porto nos concertos de celebração dos 45 anos de carreira

Os concertos de celebração dos 45 anos de carreira dos GNR incluem mais uma data no Coliseu do Porto, em 19 de outubro, foi anunciado esta quinta-feira.

"Com os últimos bilhetes à venda para o dia 18 de outubro, o primeiro concerto da 'Operação STOP' dos GNR, a banda anuncia uma data extra no Coliseu do Porto, dia 19. Para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, os bilhetes continuam à venda para 07 de novembro", refere o agenciamento do grupo, num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Nestes espetáculos, Toli César Machado, Rui Reininho e Jorge Romão "vão partilhar as canções que fazem parte da história da música portuguesa e da vida de muitos portugueses".

Os GNR (Grupo Novo Rock), formados em 1980 no Porto, contam com 12 álbuns de originais editados, quatro coletâneas e dois discos ao vivo.

Ainda antes da entrada de Rui Reininho, editaram o primeiro 'single', "Portugal na CEE", em 1981, com Alexandre Soares, na voz e guitarra. Em 1982, já com o atual vocalista, lançaram o álbum de estreia, "Independança", e atuaram no festival de Vilar de Mouros.

Entre os temas de maior sucesso do grupo contam-se "Dunas", "Efetivamente", "Pronúncia do Norte", que conta com a participação de Isabel Silvestre, "Morte ao Sol", "Popless", "Mais vale nunca" ou "Vídeo Maria".

Os preços dos bilhetes para os concertos dos coliseus variam entre os 20 e os 55 euros, no caso do Porto, e os 25 e os 55 euros, no caso de Lisboa.