Número de alunos sem aulas é divulgado até ao final do mês

Até ao final deste mês, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), prevê divulgar o número de alunos que esteve sem professores no ano letivo anterior.

É o que avança o gabinete de Fernando Alexandre que, em nota escrita enviada à Renascença, admite que houve “um atraso na contratação da auditoria externa, pelo que se espera que a parte relativa ao número de alunos sem aulas esteja concluída durante o mês de abril”. Trata-se de uma auditoria aos dados dos serviços do ministério em relação aos alunos sem aulas ao longo do ano letivo 2023/24.

Na nota escrita, o MECI revela ainda, que só mais tarde será apresentada a “parte relativa às propostas para melhoria do sistema de apuramento do número de alunos sem aulas, em diferentes momentos do ano letivo”.