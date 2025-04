PSP regista aumento de 63% no número de detenções. Destaque para os crimes rodoviários

A Polícia de Segurança Pública registou no primeiro trimestre de 2025, um aumento de cerca de 63% no número de detenções, comparativamente ao período homólogo de 2024.

Em comunicado, a força de segurança indica que foram detidas 8.100 pessoas, quando no mesmo período em 2024 foram feitas 4.976 detenções.

“Os crimes rodoviários, quer de condução de veículo em estado de embriaguez, quer de condução sem habilitação legal, assumem cerca de 42% do total das detenções efetuadas no primeiro trimestre do presente ano”, acrescenta a nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A PSP também registou, na sua área de responsabilidade, um aumento no número de acidentes, bem como no número total de feridos e de vítimas mortais.

Foram registados 13.121 acidentes que provocaram 20 mortos, 135 feridos graves e 3.888 feridos ligeiros.

Nos primeiros três meses do ano foram detidas 1.728 por condução com excesso de álcool, enquanto no mesmo período de 2024 foram 884, e 1.670 por condução sem habilitação legal, contra os 752 de 2024.

No que respeita às infrações rodoviárias, foram elaborados 68.920 autos de contraordenação no primeiro trimestre de 2025, o que corresponde a mais 26.345 (+62%) do que no período homólogo de 2024.

“Do total das contraordenações registadas, destacam-se, na sua maioria, aquelas que coincidem com as principais causas da sinistralidade: condução em excesso de velocidade; falta de inspeção periódica obrigatória; uso do telemóvel durante a condução; condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido; falta do uso do cinto de segurança; e falta do uso de sistemas de retenção”, esclarece.

No que toca às apreensões, a PSP destaca “um aumento de cerca de 69% no número de armas apreendidas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das detenções efetuadas por posse de arma proibida”, nomeadamente as armas brancas, que passaram de 235 no primeiro trimestre de 2024 para 515 no mesmo período deste ano (+119%).

Já as armas de fogo apreendidas entre janeiro e março totalizaram 363, mais 97 do mesmo período de 2024, uma subida também verificada nas detenções por tráfico de armas, que totalizaram 237 (+100).

No primeiro trimestre do ano, a força de segurança deteve 715 pessoas por tráfico de droga, mais 274 face ao mesmo período de 2024, e por violência doméstica foram detidas 115 pessoas, mais 26 do que em 2024.

Conselhos da PSP para a época de Páscoa:

Quando sair de casa feche e tranque devidamente a porta da sua habitação;

Ao sair do seu prédio certifique-se sempre que a porta de acesso ao edifício fica devidamente fechada;

Tenha igualmente atenção a portas ou portões de acesso às garagens dos condomínios e à importância de permanecerem devidamente fechadas, sobretudo se se tratar de portas e portões exteriores;

Mantenha alguma roupa estendida ou recorra a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência;

Não divulgue nas redes sociais as suas rotinas diárias, bem como os períodos de ausência de sua casa;

Não tenha em casa grandes quantias de dinheiro e mantenha as joias guardadas em cofres.

Para evitar ser alvo de furto por carteirista: