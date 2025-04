Suspensos 10 dos 11 guardas arguidos em operação nas prisões

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) suspendeu e instaurou processos disciplinares a 10 dos 11 guardas prisionais constituídos arguidos na operação "Mercado Negro", que investiga tráfico de droga nas prisões.

De acordo com informação da DGRSP à Lusa, apenas um dos guardas constituídos arguidos não foi suspenso de funções por já se encontrar aposentado, não prestando mais esclarecimentos sobre a matéria.

Frederico Morais, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), disse à Lusa que o guarda entretanto aposentado, mas ainda abrangido pela investigação, exercia funções no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária (PJ) e é um dos sete guardas dessa prisão constituídos arguidos.

Há ainda um guarda prisional constituído arguido no hospital-prisão de Caxias (Oeiras, Lisboa), um no estabelecimento prisional da Carregueira (Sintra, Lisboa) e um no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL).

Há um dos guardas prisionais constituídos arguidos sobre o qual o sindicato ainda não tem informação oficial.