Técnicos de emergência médica questionam falta de meios em acidente no Cartaxo

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica questionou esta quinta-feira os meios destacados para socorro no acidente com 40 feridos ocorrido na terça-feira perto do Cartaxo, afirmando que nunca esteve presente uma Viatura de Intervenção em Castástrofe do INEM.

"Após a avaliação de informações recolhidas nos últimos dias e a análise de dados obtidos junto de operacionais presentes no local, bem como das inúmeras imagens e vídeos divulgados pelos meios de comunicação social durante os trabalhos desenvolvidos no teatro de operações deste acidente, é evidente que a esmagadora maioria dos meios presentes foi disponibilizada pelos bombeiros", assinalou a associação, em comunicado.

Os técnicos consideram que os meios em questão são, "na melhor das hipóteses", tripulados por tripulantes de ambulância de socorro, cuja prática é "extremamente limitada".

De acordo com a mesma fonte, a Viatura de Intervenção em Catástrofe é dotada de equipamento médico adicional e do Posto Médico de Emergência (PMA), onde são prestados cuidados de emergência médica, triagem secundária e encaminhamento para cuidados definitivos.

Os técnicos questionam por que motivo não foi acionado este meio, se por inoperacionalidade mecânica ou por falta de operacionais. .

O acidente envolveu um autocarro e um pesado de mercadorias, tendo causado 40 feridos, dos quais três em estado grave, segundo a GNR.