36 perguntas e algumas alíneas. Conheça o questionário ideológico dos EUA às universidades portuguesas

Em entrevista à Renascença , o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) classifica o inquérito de "inaceitável" e "obtuso", e garante que não haverá cedências a qualquer pressão, lembrando que a autonomia do ensino superior em Portugal é um valor consagrado na Constituição.

O questionário chegou num ficheiro Excel, que em função das respostas somaria pontos, e poderá determinar o corte no financiamento de um programa de divulgação da cultura americana, o "American corner".

A Renascença teve acesso ao polémico questionário ideológico, com 36 perguntas e algumas alíneas, enviado às universidades portuguesas pela Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa.

As universidades portuguesas financiadas pelo Gove(...)

2 - Pode confirmar que a sua agência não colaborou, nem foi alvo de acusações ou investigações por ter trabalhado com entidades incluídas na lista de vigilância de terrorismo, cartéis, traficantes de droga/pessoas, grupos organizados ou grupos que promovem migração em massa, nos últimos 10 anos?

Até mesmo o acesso às "terras raras", aos minerais raros, consta da longa lista lista de perguntas colocadas pela Embaixada dos EUA às universidades portuguesas. E, já agora, uma outra questão que poderá soar a ratoeira na sequência de todas as outras perguntas: "A sua organização promove a liberdade de expressão, o debate aberto e a partilha livre de informação?"

Também pergunta se as instituições receberam financiamento da China, Rússia, Cuba ou Irão, se levam a cabo projetos de diversidade, equidade e inclusão (DEI) ou se adotam medidas para combater a ideologia de género.

A Administração Trump quer saber, por exemplo, se as universidades fazem "verificações regulares de contraterrorismo " aos colaboradores, se trabalham com partidos comunistas, socialistas ou totalitários que defendam ideologias antiamericanas.

Importa, por isso, perceber que perguntas são essas que deixaram "perplexos" os reitores portugueses. No ficheiro de Excel - a que a Renascença teve acesso - surgem perguntas surpreendentes.

6 - A sua organização possui uma política clara que proíbe qualquer colaboração, financiamento ou apoio a entidades que defendam ou implementem políticas contrárias aos interesses, segurança nacional e soberania dos EUA?

7 - A sua organização cumpre a Política da Cidade do México mais recente?

8 - A sua organização tem uma abordagem definida para a transição de projetos financiados por assistência externa?

9 - Este projeto demonstra uma relação custo-benefício clara e adota medidas ativas para mitigar o desperdício, a fraude e o abuso?

9.5 - Quais são os custos indiretos (relacionados com a gestão e operação do projeto) do projeto, em percentagem aproximada? (insira um número)

10 - A sua organização possui uma política de combate ao tráfico de seres humanos?

11 - Pode confirmar que a sua organização não trabalha com entidades associadas a partidos comunistas, socialistas ou totalitários, ou a qualquer partido que defenda ideologias antiamericanas?

12 - Este projeto reforça a soberania dos EUA ao limitar a dependência de organizações internacionais ou estruturas de governação global (ex.: ONU, OMS)?

13 - Pode confirmar que a sua organização não recebeu NENHUM financiamento da República Popular da China (incluindo Institutos Confúcio e/ou parcerias com entidades estatais ou não estatais chinesas), Rússia, Cuba ou Irão?

13A - Se respondeu "sim" à pergunta 13, descreva. Se "não", como é que a organização rastreia a entidade-mãe das potenciais fontes de financiamento para garantir que não provêm dessas entidades?

14 - Este projeto contribui diretamente para limitar a imigração ilegal ou reforçar a segurança fronteiriça dos EUA?

14A - Se respondeu "sim" à pergunta 14, descreva.

15 - Pode confirmar que este não é um projeto de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) e/ou que não inclui elementos de DEI?

16 - Pode confirmar que este não é um projeto climático ou de “justiça ambiental”, nem contém tais elementos?

17 - Este projeto apoia a independência energética dos EUA ou reduz a dependência global de países hostis para recursos energéticos?

18 - Este projeto presta assistência humanitária vital?

19 - Este projeto adota medidas adequadas para proteger as mulheres e combater a ideologia de género conforme definido na Ordem Executiva abaixo?