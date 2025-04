Aumenta número de crianças em contexto de rua

Os dados do Relatório de Atividades do Instituto de Apoio à Criança relativo a 2024 especificam também que nesse ano foi assegurado o acompanhamento psicossocial individualizado a 45 adolescentes e jovens identificados em contexto de rua, bem como às suas famílias. O número é inferior aos 68 casos registados em 2023, mas aumentou o número de novas fugas e há também casos de mendicidade.

“Neste momento, não temos crianças a dormir efetivamente na rua, no sentido clássico, como víamos na primeira década do projeto criado em 1989. Temos memória disso nas grelhas do metro ou em carros abandonados. Neste momento, as crianças mais adolescentes estão na rua porque fazem efetivamente fugas, mas estão expostas a todos os riscos e perigos ligados a uma exploração das suas vulnerabilidades por adultos sem escrúpulos que podem utilizá-los para o tráfico de droga, para pequenos furtos, pequena criminalidade ou também podem ser vítimas de violência sexual”, refere.

O fenómeno está associado a situações de pobreza. Matilde Sirgado, vice-presidente do IAC e coordenadora do Projeto Rua, fala à Renascença numa evolução com diferentes características, essencialmente na Área Metropolitana de Lisboa.

No ano passado, 59,5% das crianças em contexto de rua tinham entre 6 e 10 anos. É uma percentagem mais alta do que aquela verificada na faixa etária dos 16 aos 21 que registou 27,5% de jovens e adolescentes nessa situação no mesmo ano.

Matilde Sirgado diz que as principais causas estão na incapacidade das famílias em conseguir um equilíbrio financeiro, muitas vivendo de subsídios, associando-se a essa circunstância a incapacidade em investir na educação dos seus filhos. Matilde Sirgado fala ainda no que diz ser "uma pobreza de valores".

“Os seus pais estão mais centrados em estratégias de sobrevivência para salvaguardar as necessidades básicas. Têm trabalhos precários, com horários muito pouco apropriados e estas crianças ficam nos bairros entregues a si próprias e mais expostas ao mundo do crime”, sustenta.

As raparigas surgem numa situação de maior vulnerabilidade representando 54 % dos casos reportados quando os rapazes nesta situação representam 46%.

A coordenadora do Projeto Rua do Instituto de Apoio à Criança explica que as novas tecnologias acabam por acentuar as fragilidades para o género feminino.

“Vemos que as raparigas são muito aliciadas pelas tecnologias, por falsos namoros, por aliciamento para profissões ligadas à arte e à beleza, acabando por ser apanhadas neste processo como presas mais fáceis. Esta realidade também diz respeito a um maior acesso aos transportes e às telecomunicações”, declara.