Bem-estar mental e qualidade de vida dos idosos com melhorias no Algarve

Foi no período pós pandemia que a Plataforma Saúde em Diálogo começou a notar as alterações.

"Vimos na população que nós intervencionamos, que é a população idosa, que se encontra em situação de vulnerabilidade, um risco aumentado de problemas de saúde mental. Nomeadamente, transtornos de humor, transtornos de ansiedade e uma maior prevalência de demências", explica Ricardo Valente, gestor de projetos da plataforma - uma IPSS que junta 82 associações.

Perante esta realidade, e reconhecendo a falta de resposta na região sul do País, ao nível dos problemas de saúde mental, a Saúde em Diálogo avançou para o projeto 'Saúde Mental 360º Algarve'. Uma iniciativa, com o apoio da Fundação Belmiro de Azevedo, que durante 18 meses, trabalhou com 274 idosos dos concelhos de Faro, Loulé e Olhão - os investidores sociais dos três municípios também apoiaram o projeto.

Foram mais de 800 atividades, entre sessões de estimulação cognitiva, de nutrição ou yoga. Acompanhadas por mais de 730 atendimentos psicossociais. Ao longo de 18 meses, entre setembro de 2023 e março deste ano. Agora surgem os resultados. Numa avaliação da Escola Nacional de Saúde Pública, divulgada esta sexta feira, os idosos registaram em média, uma melhoria de 9,6 %no bem estar mental - com 14% a atingirem ou ultrapassarem os 20% de melhoria . Enquanto ao nível da qualidade de vida, no domínio físico, o aumento médio foi de 6,8%.

"Acima de tudo, conseguimos promover comportamentos de saúde e autocuidado, em termos de saúde física e saúde mental, e acabámos também por promover a inclusão social, combater o estigma da doença mental", explica Ricardo Valente.

"O nosso trabalho, além de impactar a vida das pessoas trouxe ao de cima alguns estigmas e discriminação que existem em relação às pessoas idosas, e permitiu desconstruir um pouco aquela situação em que quando as pessoas não estão bem, não é uma situação de fraqueza, é um pedido de auxílio para poderem ser intervencionadas", acrescenta.

Os idosos que participaram na iniciativa vão continuar a ser acompanhados pela Plataforma Saúde em Diálogo, agora no âmbito de um outro projeto, o 'Espaço de Saúde 360º Algarve', que se iniciou este mês.Já o 'Saúde Mental 360º Algarve', reflexo do sucesso, vai continuar por mais 18 meses, até agosto de 2026, com novos idosos. De Loulé e dois outros concelhos algarvios ainda por confirmar.