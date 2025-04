Fim de semana com chuva e trovoada especialmente no Centro e Sul

O fim de semana vai ser de aguaceiros, por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam também para uma descida da temperatura máxima, que pode ser acentuada no Norte e Centro.

Segundo o IPMA, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovada e granizo, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 de hoje e as 18h00 de sábado.

O distrito de Faro vai estar sob aviso amarelo até às 12h00 por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 2 a 2,5 metros.

O aviso amarelo, devido ao mau tempo, estende-se no sábado aos distritos de Bragança, Vila, Real, Viseu e Guarda.

As temperaturas máximas esta sexta-feira vão oscilar entre os 14ºC, na Guarda, e os 22ºC, em Aveiro, e as temperaturas mínimas entre os 9º C, na Guarda, e os 16ºC, em Faro.

Para sábado e domingo, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, aguaceiros, podendo ser por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, e uma pequena descida da temperatura.