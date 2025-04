Homem detido por escalar prédio e entrar em casa de ex-namorada

A PSP deteve um homem de 20 anos, no Porto, por ter escalado a conduta de um prédio e entrado na habitação da ex-namorada para, alegadamente, a tentar agredir, revelou esta sexta-feira a força policial.

Em comunicado, a PSP explicou que esta sexta-feira, pelas 6h35, o suspeito, carpinteiro e residente em Viseu, escalou pela conduta de um prédio e entrou no quarto da ex-namorada, abrindo a janela e o estore, para alegadamente a agredir.

"O suspeito não conseguiu cumprir com as ameaças de agressão à vítima porque a mesma se escondeu e trancou na casa de banho a pedido da sua mãe, que lhe pediu para chamar as autoridades", sublinhou.

A PSP esclareceu que a mãe da vítima estava com a filha depois de aquela ter recebido do suspeito ameaças anteriores através do WhatsApp.

O detido, suspeito de um crime de violência doméstica, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.