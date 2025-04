Jogo que incentiva violações já não está disponível em Portugal

O videojogo “No Mercy”, que incentiva a violência sexual contra as mulheres, já não está disponível em Portugal. A empresa Zerat Games retirou-o da plataforma de distribuição Steam Portugal, após inúmeras denúncias e críticas

“No Mercy”, em português, “Sem piedade”, desafia os protagonistas masculinos a “tornarem-se o maior pesadelo das mulheres” e a “nunca aceitarem um ‘não’ como resposta”.

“Este é um jogo de escolhas e uma novela visual para adultos com foco no incesto e na dominação masculina. No caso de a tua mãe ter destruído a tua família, tu tens um novo papel: não é resolver a situação, mas, sim, tomá-la como tua. Descobre os seus segredos obscuros, domina-a e torna tuas todas as mulheres”, lê-se na sinopse do videojogo.

“Tomámos a decisão de retirar o ‘No Mercy’ da Steam”, lê-se num comunicado da Zerat Games. A empresa pede desculpas a quem considera que “o jogo não devia ter sido criado” e solicita maior abertura relativamente a “fetiches humanos que não prejudicam ninguém, mesmo que te pareçam nojentos”.

Sublinham ainda: “Isto continua a ser apenas um jogo e, embora muitas pessoas estejam a tentar transformá-lo em algo mais, continua a ser e continuará a ser um jogo”, acrescenta.

O jogo já tinha sido bloqueado na Austrália, em Inglaterra e no Canadá. A Zerat Games diz que não quer “lutar contra o mundo inteiro” e que não quer causar problemas à Steam.

"Caro Mundo. Tem havido muito barulho sobre o jogo No Mercy. (...) Foram muitas vezes repetidas informações falsas sobre o conteúdo do jogo. As pessoas criaram vídeos e falaram com grande convicção de coisas que não estavam no jogo", afirma a empresa no comunicado.

A criadora do jogo refere ainda que, "infelizmente, muitas pessoas confundem ficção com realidade, criando histórias fabricadas em que as pessoas que jogam ‘No Mercy’ saem para a rua e cometem atos vis".

O jogo estava na quinta-feira disponível na plataforma portuguesa, por 11,79 euros. Algumas figuras públicas manifestaram-se contra a comercialização do videojogo, atraindo a atenção mediática para o tema.

Foi o caso de Nuno Markl que, nas redes sociais, escreveu: "A partir do momento em que a Steam, a maior plataforma de videojogos do mundo, aceita vender um jogo independente manhoso, grotesco, cujo objetivo é, exclusivamente, abusar do máximo de personagens femininas percebemos uma vez mais o quão desigual é este braço de ferro que temos de fazer com o mundo para que os miúdos não se tornem psicopatas".