Morreu um dos jovens feridos em despiste na A24

Um dos jovens que esteve envolvido num acidente esta sexta-feira, na Autoestrada 24 (A24), em Vila Real, acabou por morrer no hospital, disse fonte da GNR.

Na sequência do despiste, que aconteceu ao quilómetro 79, no sentido Vila Real - Peso da Régua, três jovens de 18 anos ficaram com ferimentos graves e foram transportados para a urgência da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Fonte da GNR referiu que um dos jovens acabou por morrer já no hospital de Vila Real.

A A24 chegou a estar cortada para as operações de socorro e limpeza da via, no sentido do acidente.

As causas do acidente vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR.

O alerta para o acidente foi dado às 15h39 e para o local foram mobilizados meios dos bombeiros da Cruz Branca e Cruz Verde, da GNR, do INEM e da concessionária, num total de 19 operacionais e oito viaturas.