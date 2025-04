PJ detém em Olhão homem com cerca de 13 quilos de cannabis. Tinha mandado de detenção europeu

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Olhão, um cidadão estrangeiro, de 38 anos, por fortes suspeitas da prática de crimes de tráfico de estupefacientes por via aérea.

Em comunicado, a PJ indica que na posse do detido “foram apreendidos cerca de 13 kg de cannabis, que recebeu por via postal”.

De acordo com a polícia de investigação criminal, se a droga chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, “seria suficiente para a composição de, pelo menos, 5.250 doses individuais”.

“O suspeito, com um mandado de detenção europeu, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação”, acrescenta a nota da PJ.

As investigações prosseguem, no âmbito de um inquérito que corre termos no DIAP de Lisboa.