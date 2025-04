Sindicato pede investigação do MP e Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do INEM

A IGAS considera também que o INEM não acautelou os riscos decorrentes da falta de fiscalização dos casos de acumulação indevida de funções , nomeadamente no âmbito da formação em entidades externas e diz que detetou casos de trabalhadores a acumular funções em entidades externas acreditadas sem autorização e outros em que as autorizações precisavam de ser revistas ou renovadas.

" É bastante mais gravoso [do que as conclusões preliminares divulgadas em dezembro]. Diria que há necessidade óbvia de o Ministério Público investigar estes factos e até de a Assembleia da República , assim que assumir funções, avançar com uma Comissão parlamentar de Inquérito à gestão do INEM", disse à Lusa o presidente do STEPH, Rui Lázaro.

Contactado pela Lusa, Rui Lázaro lembrou que o atual Conselho Diretivo do INEM está funções há quase um ano, "mas estes dirigentes responsáveis por estas ilegalidades todas continuam em funções e a dirigir departamentos do INEM".

"Para nós existem claras suspeitas, eu diria quase certezas, de que houve beneficiários destas ilegalidades nomeadamente os dirigentes que acumularam ilegalmente funções com a convivência e com a participação do anterior Conselho Diretivo do INEM", afirmou.

Rui Lázaro acrescentou que os dirigentes que não foram nomeados a título definitivo, porque os concursos nunca chegaram ao fim, "continuaram propositadamente em regime de substituição, o que os permitiu acumular funções ilegalmente".

"Isto para nós é considerado criminal, tendo em conta que estamos a falar do erário público e de dinheiro que devia estar a ser gasto na proteção da saúde e da vida dos portugueses e que foi desperdiçado de outra forma", observou.

Sindicato exige explicações do INEM e da ministra da Saúde

O dirigente sindical pede ainda que tanto o presidente do INEM como a ministra da Saúde venham a público dar explicações.

Acrescenta que é preciso saber "se estes dirigentes vão ou não continuar em funções, se o INEM vai adotar outras medidas, se o Departamento de Gestão dos Recursos Humanos, que é para nós o principal responsável por estas irregularidades, vai ou não continuar em funções".

"Estes esclarecimentos devem ser dados com a maior brevidade possível, de forma a tranquilizar a opinião dos cidadãos sobre a atividade do INEM", sublinhou.

O documento da IGAS é relativo à auditoria que analisou a legalidade e eficiência de gestão do INEM quanto aos meios de emergência médica. As conclusões preliminares tinham sido divulgadas em dezembro e já teciam várias criticas à formação dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH), que tem sido alvo de denúncias dos atuais formandos, alguns dos quais admitem impugnar o curso que está a decorrer.

Questionado pela Lusa, o presidente do STEPH afirmou: "Já com o anterior governo, o ministro Manuel Pizarro obrigou o presidente do INEM, à altura Luís Meira, a calendarizar a entrada em funcionamento de todos os protocolos de TEPH que deviam estar no terreno desde a altura".

"O atual presidente, já este ano, na presença de senhora ministra, calendarizou também a entrada em funcionamento de todos os protocolos até o final do ano. Pois já passaram dois meses, já deviam ter entrado pelo menos mais dois protocolos, e continuamos sem notícias ou sem previsão de quando este aumento de competências, dos técnicos se vai traduzir em efetivos cuidados para os cidadãos", afirmou.