SNS. Seis urgências fechadas no sábado e sete no domingo

Segundo as escalas atualizadas pelos hospitais, o Hospital São Bernardo, em Setúbal, vai ter a urgência de Ginecologia e Obstetrícia referenciada no fim de semana, recebendo apenas casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, terá encerrado às utentes no fim de semana o serviço de urgência de Obstetrícia, assim como o Hospital Distrital de Santarém, que no domingo fechará também a urgência de Ginecologia.

No fim de semana vão estar fechados os serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e do Hospital de Santo André, em Leiria.

Seis urgências de ginecologia e obstetrícia e de pediatria vão estar encerradas no sábado, enquanto no domingo sobem para sete, segundo as escalas de urgências publicadas no site do Serviço Nacional de Saúde .

O Hospital de Braga terá a urgência de Ginecologia e Obstetrícia referenciada no fim de semana, entre as 08h00 e as 24h00, para casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

Também vão estar fechadas durante o fim de semana as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital de Vila franca de Xira.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra vai estar referenciada entre as 00h00 e as 08h00 e entre as 20h00 e a meia-noite, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

No total, no sábado, estarão abertas 130 urgências, 31 estarão abertas no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital, duas vão estar referenciada e seis fechadas.

No domingo, as escalas preveem a abertura de 129 urgências, 31 vão estar abertas no âmbito do projeto-piloto, três vão estar referenciadas e sete fechadas.

No portal do Serviço Nacional de Saúde é feito o apelo aos utentes para que contactem a linha SNS 24 (800 24 24 24) antes de se dirigirem às urgências.