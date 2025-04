Três jovens feridos com gravidade num despiste na A24

Três jovens sofreram ferimentos graves na sequência de um despiste ocorrido esta sexta-feira ao quilómetro 79 da Autoestrada 24 (A24), em Vila Real, que obrigou ao corte temporário da estrada, segundo fontes da GNR e dos bombeiros.

O segundo comandante dos bombeiros da Cruz Verde, Ricardo Costa, disse que os feridos são três jovens na casa dos 18 anos, que foram transportados para o Hospital de Vila Real.

Por causa do acidente, a 24 ficou temporariamente cortada no sentido Vila Real - Peso da Régua, com o trânsito a ser desviado no nó de Nogueira.

As causas do acidente vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR.

O alerta para o acidente foi dado às 15h39 e para o local foram mobilizados meios dos bombeiros da Cruz Branca e Cruz Verde, da GNR, do INEM e da concessionária, num total de 19 operacionais e oito viaturas.