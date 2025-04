Três turistas resgatados nas montanhas da Madeira ao fim de 20 horas

Três turistas ucranianos foram resgatados nas montanhas do Curral das Freiras, na Madeira, numa operação que teve início na noite de quinta-feira e terminou nesta sexta-feira pelas cerca das 17h00, indicou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFNC).

Os turistas, dois homens e uma mulher, com idades entre 25 e 27 anos, perderam-se no decurso de uma caminhada nas montanhas do Curral das Freiras, freguesia do interior da ilha, no município de Câmara de Lobos, e alertaram as autoridades já durante a noite de quinta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à agência Lusa, o presidente do IFCN, Manuel Filipe, disse que às 20h30 foram mobilizados dois elementos do Corpo de Polícia Florestal, que estiveram toda a noite à procura dos turistas, numa operação em que participaram também vários elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

As buscas prosseguiram durante esta sexta-feira e foram dificultadas devido ao mau tempo na zona, nomeadamente à chuva e ao nevoeiro, e também pelo facto de se encontrarem num sítio remoto, designado Pico Redondo, fora de qualquer percurso ou trilho.

A equipa de regaste encaminhou os turistas para o Curral das Freiras, onde chegaram cerca de 20 horas depois do início da operação, sendo que aparentemente estão bem de saúde e sem ferimentos.