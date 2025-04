Barragens do Algarve atingem capacidade recorde de 88%

A média do armazenamento das seis barragens do Algarve é de 88% da sua capacidade total, uma percentagem recorde que dificilmente se irá repetir nos próximos anos, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

"Estes números do Algarve são recorde", disse à agência Lusa fonte oficial da APA.

A mesma fonte sublinha que "agora é tempo de colocar todas as energias na execução dos projetos de resiliência hídrica para preparar a região para os próximos anos, porque este ano, que ninguém tenha dúvida, foi mesmo uma exceção".

A APA recorda que nos últimos 12 anos a precipitação na região do Algarve foi abaixo da média em cerca de 25-30%, que se agravou a partir de 2019, para 45%.

De acordo com os números fornecidos o volume de água armazenado nas seis albufeiras do Algarve é de 393 hm3 (hectómetros cúbicos), o que corresponde a 88% da capacidade total.

No Sotavento (este), a barragem de Odeleite está agora com 97% da sua capacidade (126,50 hm3) e a de Beliche com 92% (44,32 hm3).

No Barlavento (oeste), a barragem de Odelouca tem 90% da sua capacidade (141,46 hm3), a do Arade 72% (20,31 hm3), a da Bravura 60% (20,73 hm3) e a do Funcho 83% (39,59 hm3).

Face ao período homólogo de 2024 registou-se um aumento de cerca de 194 hm3 de água armazenada: 83 hm3 no Sotavento (correspondente a 43%) e 111 hm3 no Barlavento (correspondente a 57%).

Em 14 de março último, o Governo anunciou, em Faro, um alívio às restrições ao consumo de água no Algarve, equiparando todos os setores, com a imposição de reduções de 5% à agricultura, setor urbano e turismo.