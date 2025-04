Chuva intensa afeta duas habitações e deixa seis desalojados no concelho de Portel

A chuva intensa que caiu este sábado à tarde em Monte do Trigo, no concelho de Portel, distrito de Évora, inundou duas habitações, provocou danos materiais e deixou seis pessoas desalojadas, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que as inundações, registadas na Rua de Évora, nas duas casas, e na via pública, deixaram duas famílias desalojadas e causaram danos materiais, sobretudo no recheio das duas habitações, adiantando que não há registo de feridos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a fonte, numa das casas ficaram desalojados um homem de 44 anos, uma mulher, de 38, e um menino de 4 anos, e, na outra, um homem de 42 anos, uma mulher, de 36, e uma menina de 7 anos.

"As duas casas ficaram sem condições de habitabilidade e as seis pessoas vão ser realojadas em casa de familiares", acrescentou.

O alerta para a ocorrência foi dado às 17h10, de acordo com o comando sub-regional, tendo sido mobilizados para o local 10 operacionais dos bombeiros de Portel e da GNR, apoiados por três veículos.