Estação de metro de Odivelas encerrada devido ao mau tempo

Em comunicado, a empresa refere que “a chuva muito forte e repentina que se fez sentir hoje à tarde em Odivelas e outras zonas da grande Lisboa, provocou que os arruamentos envolventes à estação Odivelas do Metropolitano de Lisboa debitassem uma grande quantidade de água para o interior dessa estação, pelo que a mesma se encontra encerrada desde as 14h22”.

A estação Odivelas do Metropolitano de Lisboa está encerrada, após a chuva forte que se fez sentir ter provocado uma inundação no local.

A circulação na linha Amarela efetua-se entre as estações Sr. Roubado e Rato (e sentido inverso).

Segundo a empresa, a estação “permanecerá encerrada enquanto os bombeiros e os serviços do Metropolitano de Lisboa estiverem a proceder a trabalhos de bombeamento da água no exterior e no interior da estação e à verificação e reposição das condições para que a estação possa operar”.