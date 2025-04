Marcha contra violência policial. “Hoje e sempre Odair presente”

De megafone em punho, Wilson Oliveira, um dos elementos do movimento que colaborou na organização, fala numa luta que não pode cair no esquecimento .

A marcha deste sábado serviu também para reivindicar melhores condições vida para os bairros mais desfavorecidos. “É a forma como as situações de exploração estão normalizadas nos bairros. A sociedade acha normal que uma pessoa tenha quatro trabalhos para conseguir pagar uma renda insuportável, que ninguém consegue pagar. Atualmente isto não é uma questão dos bairros. É uma questão a nível nacional. Lutamos também pelo acesso à educação e à saúde, quando há tanta gente sem médico de família. Queremos chamar à atenção para as várias formas de pobreza”, refere à Renascença Flávio Almada, morador no bairro da Cova da Moura e também membro do Movimento Vida Justa.

Flávio Almada aproveita a ocasião para pedir que o Estado olhe com atenção para as minorias e que atenda às necessidades de quem está em situação mais vulnerável.

Odair Moniz foi morto por um agente da polícia a 21 de outubro. No início de 2025, o Ministério Público acusou do crime de homicídio, punível com pena de prisão de 8 a 16 anos, o agente da PSP que baleou o cidadão cabo-verdiano, no bairro da Cova da Moura. A próxima fase deste processo deverá ser o julgamento.



A manifestação deste sábado, que foi acompanhada e vigiada por elementos da PSP, fez uma paragem estratégica junto à fachada de um prédio, no Bairro do Zambujal, onde está a ser feita uma pintura de homenagem a Odair Moniz.