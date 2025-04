Pessoas retiradas dos carros em Loures devido à chuva intensa

O comandante sub-regional da Grande Lisboa, Hugo Santos, disse à Lusa que as chuvas fortes provocaram o galgamento do rio Trancão na zona da Flamenga, em Lisboa , levando à interdição da circulação rodoviária e à necessidade de retirar algumas pessoas dentro dos carros.

Segundo o comandante, as pessoas que estão a ser deslocadas estavam algumas dentro de viaturas e outras em habitações.

Hugo Santos avançou também que há casas inundadas nesta zona de Loures e em Odivelas.

O comando sub-regional da Grande Lisboa da Proteção Civil registou cerca de 120 ocorrências entre as 12h00 e as 20h00 de hoje devido à chuva intensa nos concelhos de Loures e Odivelas.

"Registámos cerca de 120 ocorrências. Os números ainda não estão fechados porque os meios ainda estão no terreno", informou à Lusa fonte do comando, indicando que atualmente continuam a operar cerca de 400 homens e 96 viaturas dos bombeiros e serviços municipais da Proteção Civil.

A mesma fonte referiu que "as ocorrências foram todas ao nível de inundações em vias públicas ou domicílios", sem registo de feridos.

Devido também ao mau tempo continua encerrada à circulação a estrada nacional 8 entre Loures e Póvoa de Santo Adrião "devido a um lençol de água".

De acordo com Hugo Santos, a maioria das ocorrências registaram-se a partir das 15h00 e foram sobretudo relacionadas com inundações na via pública.

[notícia atualizada às 22h25 de 12 de abril de 2025 para atualizar o número de ocorrências]