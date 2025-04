Preço do borrego dispara nas vésperas da Páscoa por culpa da língua azul

O agricultor realça que a doença da língua azul causou grandes prejuízos, que atingem os 40 mil euros na sua exploração, entre a morte de animais jovens e adultos e abortos. Os valores agora cobrados nas vendas ajudam a compensar as perdas.

Alexandre é um dos participantes no leilão de ovinos e caprinos em Évora que antecede a Páscoa, organizado pela Associação dos Jovens Agricultores do Sul (AJASUL) e pela Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Merina (ANCORME).

"Há pessoas da idade do meu pai, dentro dos 70 anos, que não se lembram de ver os preços assim", afiança à agência Lusa o agricultor e criador de ovinos Alexandre Lobo, dono de uma exploração pecuária na zona de Redondo, distrito de Évora.

"Muitas pessoas desistiram e outras estão com a moral um bocado em baixo e, se não fossem os preços a que os animais estão, então... Mas estamos a chegar à Páscoa e é um período em que os animais estão com um valor espetacular", assume.

Um pouco antes de o leilão começar e já com os animais pesados e divididos em parques, André Pinto, gerente de uma empresa grossista de carne com sede na zona do Porto, circula pelo pavilhão e observa os lotes que lhe podem vir a interessar.

"Não nos podemos queixar", pois o valor a que estão a ser vendidos os animais "tem sido uma mais-valia para o produtor", admite este criador, que tem 1.500 ovelhas, enquanto espera para descarregar um lote de 50 borregos para o leilão.

"Os preços que se praticam aqui é uma coisa fora do normal", comenta à Lusa, salientando que o produtor teve "um ano muito difícil", devido à língua azul, mas "nunca recebeu tanto dinheiro na vida como está a receber este ano".

Com o preço em alta, a "cara" de quem vende não é igual à de quem compra e este empresário diz que tem "que vender, para defender o mercado da carne, abaixo do custo de compra", pois, caso contrário, os consumidores não a adquirem.

Há menos animais e a culpa é da língua azul

"Este ano, há menos animais e a razão é a língua azul", explica à Lusa o secretário técnico da ANCORME, Tiago Perloiro, lembrando que o novo serotipo 3 da doença, detetado em meados de setembro do ano passado, provocou a morte de animais e abortos.

Segundo o também criador de ovinos, a diminuição de animais no campo, a par da maior procura para exportação, fez subir em flecha os preços, sobretudo, nos primeiros três meses deste ano.

"No final de 2024, tínhamos borregos vendidos entre os 100 e os 150 euros, dependendo das classes de pesos", enquanto, "no início do ano, os preços subiram de forma significativa e chegámos a ter borregos vendidos a quase 200 euros", exemplifica.