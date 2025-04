Prisão preventiva para jovem detido na Póvoa de Varzim por tráfico de canábis 'potenciada'

Ficou em prisão preventiva o jovem de 20 anos detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária, na Póvoa de Varzim, por suspeita de tráfico de droga.

Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito tinha na sua posse “perto de 500 gramas de um produto pastoso, à base de canábis, mas com um índice de THC (o principal componente com efeito alucinogénio) extremamente elevado”.

“O grau de pureza da substância era de tal forma alto que possibilitava que, com aquela quantidade de droga, fossem produzidas mais de 5.000 doses individuais diárias”, acrescenta a nota.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, “sabendo-se já que o produto foi produzido no estrangeiro”, as investigações prosseguem no sentido de serem identificados outros intervenientes e apurar os contornos da situação.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação iniciada há apenas alguns dias e que contou com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.