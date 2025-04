Proteção Civil regista 264 ocorrências nas zonas de Lisboa e Beja

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizou entre as 00h00 de sexta-feira e as 18h00 de hoje 264 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria das quais inundações nas zonas de Lisboa e Beja.

"Desde o início do alerta, 00h00 do dia 11 até às 18h00 de hoje, dia 12, foi registado um total de 264 ocorrências, sendo a maioria dessas ocorrências inundações e existem também alguns registos de limpezas de vias, quedas de árvores, quedas de estrutura e movimentos de massa", disse à Lusa o oficial de operações da ANEPC José Rodrigues.

Segundo a mesma fonte, a maior partes das ocorrências centram-se em Lisboa e Vale do Tejo e "na região do Alentejo, com algumas ocorrências na zona de Beja".

Estão envolvidos nas operações "um total de 736 operacionais, apoiados por 278 meios terrestres", num dia em que está em vigor um "estado de alerta especial de nível azul" que está previsto terminar pela meia-noite, "se não houver alterações ou atualizações" do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou hoje todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada e granizo.

Segundo a informação do IPMA, os 18 distritos portugueses estão sob aviso amarelo para a precipitação desde as 00h36 até às 18h00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As previsões foram no continente de períodos de céu muito nublado e aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência do litoral para o interior a partir do meio da tarde.

A previsão do IPMA aponta ainda para vento em geral fraco a moderado.