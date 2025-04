Governo português condena "terrível ataque" russo à cidade de Sumy

O Governo português condenou, este domingo, o "terrível ataque" russo a Sumi, na Ucrânia, que provocou mais de 30 mortos e pelo menos 80 feridos, desafiando a Rússia a "abster-se de todas as hostilidades" e a aceitar o cessar-fogo.

"O Governo português condena o terrível ataque russo a Sumy, que fez dezenas de vítimas. Apresenta pêsames às famílias e ao povo ucraniano. Insta a Federação Russa a abster-se de todas as hostilidades e a aceitar o cessar-fogo já aceite pela Ucrânia", declarou o Governo de Portugal numa publicação na conta oficial do Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, na rede social X.

Um ataque de mísseis russos realizado hoje de manhã no centro de Sumy, no nordeste da Ucrânia, matou pelo menos, 32 pessoas, incluindo duas crianças, e causou 84 feridos, segundo um balanço publicado pelos serviços de emergência ucranianos.

Montenegro considera ataques russos a Sumy "intoleráveis"

O primeiro-ministro considerou que os ataques russos, que provocaram mais de 30 mortos, "são intoleráveis" e salientou que "Portugal está ao lado da Ucrânia".

"Os ataques russos à cidade de Sumy são intoleráveis. Toda a solidariedade para com as vítimas e com o Presidente Zelensky. A Rússia continua em violação flagrante do direito internacional. Portugal está ao lado da Ucrânia e do lado do cessar-fogo proposto pelos EUA", escreveu Luis Montenegro numa publicação na rede social X.