Homem de 39 anos morto no Seixal após ser agredido com martelo na cabeça

Um homem, de 39 anos, morreu na madrugada de domingo no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, depois de ser agredido com um martelo na cabeça, segundo fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O homicídio aconteceu "na via pública", por volta das 02h00 da madrugada de sábado.

"A vítima mortal, um homem de 39 anos, terá sido agredido com um martelo na cabeça, por um suspeito que terá fugido, mas que foi intercetado", disse a mesma fonte.

Segundo a fonte, foi dado conhecimento do crime à Polícia Judiciária (PJ), que já se encontra a investigar o caso.

Fonte da PSP, adiantou, entretanto, que o incidente ocorreu na Rua C, Quinta das Lagoas, em Santa Marta de Corroios, Seixal.

De acordo com a fonte, foi acionada a VMER de Almada e uma ambulância, "que ainda tentaram transportar a vítima ao hospital", mas o homem acabou por morrer no interior da ambulância.

"O indivíduo suspeito foi conduzido à Esquadra de Investigação Criminal da PSP do Seixal, onde foi entregue à Polícia Judiciária [PJ] para continuação das diligências de investigação", referiu a fonte.

A PSP comunicou os factos ao Ministério Público e, neste momento, a Polícia Judiciária continua as diligências de investigação, acrescentou a mesma fonte.